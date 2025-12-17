Ministro Cordero: Reforma a Gendarmería significa un cambio de identidad

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, apuntó esta mañana que espera que la reforma a Gendarmería se apruebe con prontitud en el Congreso, luego del operativo por una red de corrupción en la institución.

En marco de una ceremonia en la Escuela de Oficiales de Carabineros de Providencia, por la entregade 97 vehículos a nivel nacional destinados a renovar el parque vehicular de la institución, Cordero abordó la reforma anunciada este martes por el Presidente Gabriel Boric, que busca que Gendarmería pase a depender del Ministerio de Seguridad y no de la cartera de Justicia.

"Las instituciones de orden y seguridad pública en nuestro país están definidas en la Constitución y solo son dos: Carabineros y la Policía de Investigaciones, y con la propuesta que ha planteado el Presidente de la República, implica que Gendarmería también forme parte de ella. Eso implica una reforma a la Constitución, en primera instancia", apuntó.

En ese sentido, explicó que "la situación entonces requiere una reforma estructural y esto significa un cambio de identidad y un cambio de dependencia. Y para nosotros también es clave, que se tramite con urgencia de modo que la próxima Administración pueda tener este tema resuelto".

Asimismo, el ministro aseguró que hay un consenso transversal en el Congreso sobre el proyecto.

No obstante, desde la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, el diputado Jorge Alessandri (UDI) apuntó que "parece lógico que una institución como Gendarmería dependa del Ministerio de Seguridad, pero eso no soluciona el problema. Nosotros tenemos que ver cómo fortalecer Gendarmería, cómo darle herramientas tecnológicas, presupuestarias, de personal, para que las cárceles funcionen".

"Es una gran noticia que Gendarmería cambie su dependencia, que deje de tener sindicato. Sindicato con arma de fuego son dos cosas como que no van juntas, pero aprovechemos esto para hacer más cambios, porque el solo cambio de la dependencia no va a mejorar la situación dentro de las cárceles por sí sola", indicó.

El diputado Marcos Ilabaca (PS) fue más allá y aseveró que "no ha sido dialogado y trabajado prelegislativamente con este Congreso Nacional, no ha sido conversado con el gobierno que va a asumir y que va a liderar este proceso".

"Cuando un gobierno a un mes de entregar el mandato presenta estos proyectos tan importantes, son meros fuegos de artificio y no van a provocar ningún tipo de cambio", sostuvo.

Por su parte, el diputado Luis Sánchez (Partido Republicano) señaló que "nosotros esperamos que se ingrese pronto para poder revisarla con atención, pero esto pasa porque se destinen y se comprometan los recursos necesarios para de verdad hacer mejoras en las cárceles".

Funcionarios de Gendarmería advierten que reforma haría desaparecer a los gremios

Por otro lado, el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería, Pablo Jaque Garrido, en entrevista con Radio Usach advirtió que la reforma haría "desaparecer" a las asociaciones gremiales, mientras que la preocupación está en que "este traspaso va a ser sin la voz de los trabajadores".

"Este anuncio lo que hace es generar una incertidumbre tremenda en el personal, porque hay derechos que se han ganado en el tiempo y que podrían verse gravemente afectados", aseveró.

Por otro lado, Jaque responsabilizó a los altos mandos de la institución de la crisis que se vive actualmente.

"La acción que generó un grupo minoritario, que representa un porcentaje muy bajo de la institución, nos deja en un mal pie respecto de la credibilidad y la confianza que tiene que tener la ciudadanía en un servicio que cumple una labor muy esencial en materia de seguridad", apuntó.

En ese sentido, fue enfático en que "aquí hay un abandono de deberes de quienes deben controlar el interior de las unidades penales y que no tienen ninguna restricción para efectuar el control que les corresponde. Hay una línea de mando que no actuó, que no fue profesional y que puso en riesgo no solamente al sistema penitenciario, sino que la vida de muchos funcionarios".

"Esto es imposible de que no se sepa. Nosotros sabemos al interior de Gendarmería que este tipo de situaciones ocurren y quienes tenían que controlar y detener estas acciones abandonaron su función. Esa falta de profesionalismo nosotros la rechazamos", enfatizó.