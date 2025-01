Jadue descartó incumplimiento de su arresto domiciliario

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, fue notificado sobre un presunto incumplimiento de su arresto domiciliario total, tras un control realizado ayer a las 11:48.

Jadue rechazó enfáticamente la acusación, asegurando que "a la hora señalada del control habíamos seis personas en el patio de mi casa porque, como cada jueves, grabamos el programa Ventana a Palestina de IspanTV".

"Ninguno de los presentes escuchó ni los llamados de carabineros, el timbre no sonó, ni menos oímos una sirena como se señala", añadió.

La medida cautelar fue ratificada este miércoles por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco de la investigación que lo vincula al caso de las "Farmacias Populares".

El militante comunista es investigado por los delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco.

El exalcalde también expresó sus dudas sobre el procedimiento: "Es imposible no encontrar raro esto, sobre todo cuando he cumplido con cada uno de los controles. Incluso cuando son a medianoche me despierto para realizar el procedimiento", agregó.