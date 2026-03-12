Justicia condenó a hombre por contrabando de dinero en paso fronterizo de Magallanes

El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó una sentencia condenatoria contra Simón Chan, ciudadano de origen chino y nacionalidad argentina, tras ser hallado culpable del delito consumado de contrabando aduanero de dinero.

Según los antecedentes del caso, el pasado 29 de marzo de 2025, Chan ingresó al territorio nacional a través del Paso Fronterizo Integración Austral–Monte Aymond, momento en el que aseguró que el monto de dinero que transportaba se ajustaba al límite permitido de 10 mil dólares (unos 9 millones de pesos) por persona. Sin embargo, la inspección de las autoridades detectó 8 mil dólares por sobre lo establecido.

Decomiso y millonaria multa

El fiscal Sebastián González explicó que "él habría ingresado 18.000 dólares a territorio nacional, donde se permite solamente el ingreso de 10.000 dólares. Y eso constituye un delito de contrabando de dinero, por lo cual ese dinero adicional fue decomisado y se le cursó una multa cercana a los 9 millones de pesos".

La justicia determinó una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, sanción que fue sustituida por el beneficio de remisión condicional, quedando sujeto al control administrativo del Centro de Reinserción Social (CRS).

Pese a esto, la situación procesal de Simón Chan podría agravarse si se quebranta la remisión condicional o la medida es revocada por cualquier falta administrativa o legal, caso en el que tendrá cumplir de manera íntegra la sanción privativa de libertad.