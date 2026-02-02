Los tres candidatos en carrera para liderar la Fiscalía Centro Norte

Tras una jornada de exposiciones ante las cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, quedaron definidos los nombres que integrarán la terna de candidatos para encabezar la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, cargo que quedará vacante en abril, tras la salida del fiscal Xavier Armendáriz.

Los diez postulantes inscritos expusieron durante entre 10 a 15 minutos ante los ministros de los tribunales de alzada, proceso que concluyó con la selección de tres candidatos, que posteriormente serán evaluados por el fiscal nacional, Ángel Valencia, encargado de la selección final del nuevo fiscal regional Centro Norte.

El principal favorito resultó ser el actual jefe de la Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien además lidera el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y obtuvo la primera mayoría con 21 votos.

En segundo lugar se ubicó la fiscal Marcela Adasme, con 18 preferencias; seguida por el fiscal Francisco Jacir, quien alcanzó 15 votos. Tanto Adasme como Jacir forman parte de la misma fiscalía que aspiran dirigir.

Jacir ha logrado notoriedad acompañando al fiscal regional Armendáriz en las audiencias del caso de abuso sexual y violación que tiene como imputado al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

El proceso de selección continuará con una serie de evaluaciones para los integrantes de la terna, que incluyen exámenes psicológicos, test de drogas y una entrevista con el fiscal nacional.