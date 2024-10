Parlamentarios oficiaron y denunciaron a Valencia por su reunión con Hermosilla y Chadwick

Parlamentarios oficialistas oficiaron y denunciaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, por la reunión informal que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla -hoy en prisión preventiva por el caso audio- y el exministro del Interior Andrés Chadwick poco después de su nombramiento a cargo del Ministerio Público.

Desde el Senado, se ofició al mandamás del ente persecutor a entregar mayores detalles respecto a este encuentro.

"Es importante tener presente que las conversaciones, el tenor de estos diálogos del abogado Hermosilla, que hemos conocido a través de los audios, siempre tenían como objetivo conseguir algún resultado, algún beneficio para su propio interés. Por eso es tan importante esta preocupación de tener claridad cuál es el nivel de profundidad, los alcances de estas reuniones", explicó el senador Esteban Velásquez (FRVS).

"La independencia del fiscal nacional debe estar a toda prueba y no puede estar ni en entredicho ni en duda alguna", puntualizó.

En tanto, los diputados comunistas Luis Cuello y Boris Barrera ingresaron una denuncia ante la Fiscalía por considerar que Valencia no cumplió con la ley del lobby, al no registrar específicamente esta cuestionada cita.

"Creo que, lo primero, es que se transparenten aquellas materias que formaron parte de la conversación y que tenían que ver con las gestiones o decisiones que podía tomar el fiscal nacional y que no ha mencionado. Él habló solamente de una materia, sin embargo, había dos materias más que aún no ha dicho de qué se tratan", indicó el diputado Cuello.

Asimismo, remarcó que "lo fundamental acá es que se dé también una señal de transparencia y, por lo tanto, nosotros tenemos la expectativa de que estos tres fiscales -que deben ser designados por sorteo- tramiten, en los plazos legales, esta denuncia que hemos presentado".

Los tres fiscales serán sorteados en el caso que la denuncia sea declarada como admisible.

Por otro lado, el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), defendió a Valencia y dijo que "me parece que las explicaciones que ha dado el fiscal nacional son absolutamente claras y son suficientes. No accedió el fiscal nacional a impartir instrucciones para un juicio abreviado. Los hechos dan la razón al fiscal nacional y no hay ninguna razón para dudar de sus declaraciones".

"Acá la buena fe se presume y ese es un principio que se ha ido perdiendo muchas veces en la opinología que hay respecto de estos procesos", fustigó.