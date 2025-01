Prisión preventiva para patrón de lancha que naufragó en Bahía Mansa

Este jueves se llevó a cabo la ampliación de detención y formalización por cuasidelito de homicidio del patrón de la lancha que naufragó en Bahía Mansa, en la comuna de San Juan de la Costa (Región de Los Ríos), que dejó a siete personas fallecidas.

Durante esta jornada se expusieron los argumentos del Ministerio Público para acusar al capitán de la embarcación "Río Cholguaco", quien es -de momento- único imputado en la causa, quedando en prisión preventiva.

Al investigado se le imputó el delito de homicidio simple con dolo y estará en la cárcel por los 150 días que se dieron de investigación.

En la audiencia, que se desarrolló por casi cuatro horas en el Juzgado de Garantía de Osorno, la Fiscalía expuso diversos antecedentes relacionados con los permisos de navegación, entre ellos que el vencimiento de la licencia de este patrón había caducado hace 11 días.

A esto sumó que el permiso de zarpe estaba al nombre de su padre y que subió a nueve personas más que las permitidas.

Respecto a estos datos, la fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, afirmó que "no sólo se trata de una persona que navegó una nave y salió de puerto con normalidad, sino que iba con su licencia vencida y con una autorización de zarpe que no era para él; él no podía estar en esa nave, sino su padre y otra tripulación".

"Iba sin tripulación. Junto con ello, no cumplió con las normas establecidas para la capacidad de embarcación, que era de 26 personas. Él subió a 34 personas, que ya sabía que habían contratado ese viaje desde antes de salir de Bahía Mansa", cuestionó la persecutora.

Debido a esto, advirtió que, pese a "las posibilidades de lo que podría ocurrir, fue al sector de Caleta Cóndor a buscar a todas estas personas, subiendo 21 personas de una misma familia. Subió también a cuatro personas más y posteriormente a cinco".

"Por lo tanto, no contaba tampoco con las medidas de seguridad, como chalecos salvavidas para cada una de las personas, sucediendo todo lo que se propició posteriormente", puntualizó la fiscal jefa.

En esta audiencia, se indicó además que otras naves habían hecho ese mismo recorrido sin mayores novedades durante la tarde del domingo.

En relación al reflote de la embarcación para hacer los peritajes mecánicos, la fiscal indicó que se encuentran buscando una empresa que permita cumplir con este requerimiento, situación que también ha sido informada ya a la fiscalía regional.

Principales hipótesis del naufragio

La embarcación zozobró el domingo con 34 personas a bordo -dos tripulantes y 32 pasajeros- frente a la costa de la localidad de Tril Tril, cuando hacía un recorrido turístico desde Caleta Cóndor en dirección a Bahía Mansa.

Entre las principales hipótesis del naufragio se encuentra la sobrecarga de la lancha, lo que deberá ser corroborado por los testimonios de los sobrevivientes; quienes también deberán dar cuenta -ante el tribunal- de los permisos de navegación que contaba la barcaza; la existencia de chalecos salvavidas para todos los pasajeros y la falta de protocolos de seguridad.

A bordo de la lancha también se encontraban cinco suboficiales del Destacamento de Montaña Número 9 de Arauco, perteneciente al Ejército, quienes iban como pasajeros civiles tras embarcarse en una segunda parada en Caleta Huellehue, sin saber -según un comunicado de la entidad castrense- que la nave estaba con sobrecupo.

Detalles de la fatídica jornada

Durante la audiencia también se dieron a conocer nuevos detalles de lo que se vivió la tarde del pasado domingo a bordo de la embarcación siniestrada.

Uno de los pasajeros entregó una grabación de voz de lo que estaba ocurriendo en el mar cuando realizan un llamado de socorro a una central: "Estamos en el mar, les voy a dar mis coordenadas. Estamos en emergencia en el mar, naufragamos en Valería, esa es la zona. Que la Armada mande helicópteros, somos 47 personas", señaló este hombre, que resultó ser uno de los suboficiales a bordo de la embarcación.

Una de las acciones que solicitó el Ministerio Público es la realización del reflote de embarcación siniestrada para hacer un peritaje mecánico a través de una operación similar a lo que sucedió con el helicóptero del fallecido expresidente Sebastián Piñera en Lago Ranco.

Sin embargo, la fecha y el momento de esa acción todavía es incierta dadas las condiciones del fuerte oleaje en la zona del hundimiento.