Abogada que presentó recurso contra toques de queda: Fue para resguardar nuestra democracia

La abogada Paola Martínez, una de las firmantes del recurso de protección contra la imposición del toque de queda en la Región de Coquimbo, la que fue acogida por la Corte de Apelaciones de La Serena, explicó que presentó la acción judicial "para resguardar nuestra democracia, nuestros derechos aunque sea un estado de emergencia. Viví la dictadura y pensé que si hay un toque de queda van a matar gente, van a herir a los periodistas y eso pasó en La Serena".

El recurso fue interpuesto por la abogada Martínez y la médico cirujano Isabel Elquega contra la imposición del toque de queda durante algunos días de octubre en la zona, acción dirigida contra el general de brigada y jefe de la Defensa Nacional de Coquimbo y La Serena, Jorge Morales.

El fallo dividido de la Primera Sala del tribunal de alzada determinó que la medida constituyó un acto "ilegal y arbitrario de la autoridad militar".

La abogada afirmó que no presentó un recurso de amparo porque en la Corte de Apelaciones de La Serena todas estas acciones que se presentaron en contra del toque de queda fueron rechazadas.

"Quería ir a la ilegalidad de los decretos exentos que tiró el jefe militar para declarar los toques de queda. Además el Presidente tiene que hacerse políticamente responsable de sus actos. No es menor que no puedas salir al cine, movilizarte. Hay mucha gente que no podía trabajar", argumentó.

Finalmente, Martínez recalcó que el fallo de la Corte de Apelaciones significa que "el Presidente de la República no está exceptuado de la legislación chilena. Debe cumplir la ley. Significa que va a tener reparos para declarar un nuevo toque de queda y significa que todos los actos que realizaron los militares en toque de queda son ilegales: las detenciones, lesiones, homicidios".

El toque de queda se dictaminó para La Serena y Coquimbo entre los días 20 y 26 de octubre.