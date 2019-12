Acusados de golpiza a carabinero fueron formalizados

Tres personas fueron formalizadas este viernes acusadas por el ataque que sufrió un carabinero el jueves en el sector del Parque Forestal, donde una turba lo golpeó en reiteradas ocasiones y le robó su arma de servicio.

Las imágenes de cámaras de seguridad registraron la agresión al sargento segundo Danilo Matamala, de 34 años, donde también le robaron el bastón de seguridad y su arma de fuego.

El hecho derivó en la detención de tres sujetos, uno de los cuales enfrentó cargos por homicidio frustrado de carabinero en servicio y quedó en prisión preventiva.

Mientras los otros dos fueron formalizados por el delito de receptación y quedaron en libertad.

El funcionario afectado entregó su relato sobre lo que ocurrió ayer jueves, donde otras dos carabineras también se vieron afectadas.

"Al vernos, se abalanzaron contra nosotros de inmediato. Comenzaron a arrojarnos piedras, palos, sin miedo a nada. Sacamos a mi sección del lugar. En el repliegue, uno de estos individuos me da un golpe al parecer con un palo en el casco y otro individuo me toma del chaleco y me arroja al suelo. Ya estando en el suelo, se abalanza una cantidad de individuos a golpearme y agredirme que no podría decir cuántos eran", relató Matamala.

Así fue la agresión al funcionario: