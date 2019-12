Miles de ciclistas llegan a las inmediaciones de la casa de @sebastianpinera . Vecinos y Carabineros no lo pueden creer pic.twitter.com/YX5RdIOith

13:53 - | Columna publicada en Cooperativa.cl por el ex timonel socialista Gonzalo Martner:

13:40 - | [Radio en Vivo] Economista Ricardo Ffrench-Davis: El Fondo soberano se puede utilizar en las emergencias más grandes, no hay que esperar la nueva constitución #EresCooperativa

08:53 - | [Radio en Vivo] Presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD): Las FF.AA. no tienen las herramientas para contener las manifestaciones y mantener el orden público #EresCooperativa

19:32 - | [En vivo] Jorge Burgos, ex ministro del Interior: Se puede hacer buena operación policial sin decir "voy a tener que pagar el costo de violar los DDHH", que sería caer a la barbarie #LaCooperativa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

19:25 - | [En vivo] Jorge Burgos, ex ministro del Interior, y "mea culpa" por sistema de formación de policías: Habrá que asumir que no se hizo una reforma profunda. Ya se mostraban falencias #LaCooperativa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

19:24 - | [En vivo] Jorge Burgos, ex ministro del Interior, e "infantilismo revolucionario": Es indispensable recordar quiénes están por salir de esta situación, quiénes están colaborando #LaCooperativa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

19:22 - | [En vivo] Jorge Burgos, ex ministro del Interior, y consecuencias económicas de la crisis: Van a sufrir todos, sobre todo los más pobres, los más carenciados #LaCooperativa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

19:16 - | [En vivo] Jorge Burgos, uno de los ex ministros DC firmantes de la carta "en defensa de la democracia" (http://bit.ly/2OTiim1), conversa con Lo Que Queda del Día #LaCooperativa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

18:55 - | En tanto, el colectivo "Lastesis" realizó la intervención feminista frente a la estatua de Baquedano, a la cual se sumaron algunas barras. No obstante, también hubo molestias por el grito "que se vayan los machitos"

13:54 - | "Hacemos un llamado a las autoridades, que por favor se sienten a conversar. No hagamos populismo legislativo, y lo que necesitamos es decir cuáles son las rayadas de cancha que va a necesitar Chile para los próximos 20 años en materia tributaria" , agregó González

10:57 - | [Radio en Vivo] Vocera de la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares: Sentimos que el Presidente Piñera no ha hecho un reconocimiento de las violaciones a los DD.HH, sino que niega los informes #LaCooperativa

10:55 - | [Radio en Vivo] Vocera de la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares: Puede haber uno o dos errores, pero no pueden haber más de 230 y algo de errores. Estamos hablando de algo que no es casualidad #LaCooperativa

10:53 - | [Radio en Vivo] Vocera de la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares: Sabemos que Carabineros no despliega la represión por sí sola, salen a la calle con órdenes #LaCooperativa

#ElPrimerCafé @HorstBettina (LyD): "No es la agenda social lo que tiene incendiada la calle" https://t.co/LoteDEurrC #LaCooperativa pic.twitter.com/sUAlEXk6v5

#ElPrimerCafé %u2615 Genaro Arriagada (DC): La fuerza pública es necesaria, sin ella hay anarquía, que se traduce en una lucha. La función de Carabineros no debe ser debilitada https://t.co/LoteDEurrC #LaCooperativa

10:17 - | El ex ministro dijo que los ciudadanos piden seguridad.

10:15 - | Opina el ex ministro de la Segpres:

#ElPrimerCafé %u2615 @SebaDepolo (RD): "Si el Gobierno quiere usar a Carabineros de mejor forma, necesita sacar al general Rozas, que no ha podido manejar a su institución y no es respetado por la tropa" https://t.co/LoteDEurrC #LaCooperativa pic.twitter.com/SPkXp6vj0H

09:50 - | Señala el ex presidente de RD:

#ElPrimerCafé %u2615 Genaro Arriagada (DC): "No hay Estado sin policía, pero la policía debe ser reformada, como indica el informe de Human Rights Watch" https://t.co/LoteDEurrC #LaCooperativa pic.twitter.com/4GSt3aU66q

09:28 - | El ex titular de Educación prosigue su análisis:

09:20 - | Señala el ex ministro de Hacienda:

09:17 - | Opina el ex ministro DC:

#ElPrimerCafé %u2615%uFE0F @HorstBettina : El Banco Central no tiene capacidad de intervenir indefinidamente. Si en dos meses sigue la violencia, el dólar quedará disparado https://t.co/LoteDEurrC #LaCooperativa pic.twitter.com/axYbpe4nni

08:45 - | Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa: Nosotros no convocamos a hechos de violencia. Nuestras convocatorias no son a las 5 de la tarde, son a las 12 del día #LaCooperativa

08:43 - | Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa: No estamos hablando de una negociación tradicional ni de ser inflexibles, pero se tiene que ir mucho más allá de lo que estamos acostumbrados #LaCooperativa

08:39 - | Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa: El ministro (Blumel) reconoció que el sistema de pensiones no puede seguir como está #LaCooperativa

08:37 - | Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa: No hay una agenda, pero sí se establecieron prioridades #LaCooperativa

08:34 - | Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa: Para ninguno de nosotros esto es un deporte, no es un goce estar movilizados #LaCooperativa

08:20 - | En tanto fuera de la Región Metropolitana hubo robo en lugar no habitado en las ciudades de Coquimbo y La Serena

Viernes%uD83D%uDD37%uFE0F La Cisterna. 7:15 a.m. Personal @PDI_CHILE realiza diligencias en servicentro que anoche fue saqueado // @Cooperativa pic.twitter.com/yfYvhpNHYV

20:53 - | "Corre por un carril la defensa irrestricta de los DDHH, que no se negocian en ninguna parte; paralelo a esto vamos a seguir con la agenda de medidas sociales para que la vida en Chile tenga dignidad para todos y no sólo para algunos; y además con el proceso constituyente", sostuvo

20:52 - | En ese sentido, aseguró que "es evidente que la persona responsable de las fuerzas de orden y seguridad en un Estado de derecho es el ministro del Interior, y por lo tanto esa responsabilidad no puede ser soslayada y no se agota solo con la salida del gabinete"

20:52 - | "Para que un pueblo se reencuentre no puede haber impunidad, y por lo tanto tiene que haber responsables en términos penales y políticos", expuso el diputado frenteamplista

Diputado Boric espera convencer al Senado de también aprobar la acusación contra Chadwick: Es necesario que se establezca la verdad sobre las graves violaciones a los DDHH. Para que un pueblo se reencuentre no puede haber impunidad #SomosCooperativa https://t.co/7yqAoaMKUy

20:24 - | Diputados rechazan solicitud de Chile Vamos: No habrá repetición de la votación #SomosCooperativa

20:15 - | [Streaming] Cámara vota en este minuto la acusación constitucional contra ex ministro Chadwick #SomosCooperativa

20:01 - | El diputado RN Eduardo Durán aseguró que si el proyecto "sobre infraestructura crítica estuviese aprobado, la destrucción del Metro no habría sucedido", al comentar el último saqueo a la Estación Intermodal de La Cisterna.

20:00 - | Comunidad Mujer consideró que "no basta" un sistema de cuotas en el proceso constitucional, sino que se necesita que "nuestra presencia diversa esté garantizada", a través de paridad de género en el sistema que se escoja para elaborar el nuevo texto

19:19 - | En vivo] Ex superintendente de Pensiones: Hay que generar condiciones para desmovilizar a actores políticos que están detrás de las movilizaciones #SomosCooperativa

19:17 - | [En vivo] Académico: Acá hay un problema político y un problema económico y las dos cosas hay que resolverlas simultáneamente, y eso es un ejercicio que no es fácil de resolver #SomosCooperativa

19:15 - | [En vivo] Ex superintendente de Pensiones: Es necesario generar condiciones para que la economía se recupere; se ha generado tal nivel de caos y destrucción que la economía no va a funcionar bien #SomosCooperativa

19:14 - | [En vivo] "Hay algo de pánico en el mercado y el Central quiere aplacar eso", dice ex superintendente de Pensiones por intervención del mercado cambiario para contener el alza del dólar #SomosCooperativa

19:13 - | [En vivo] Ex superintendente de Pensiones por intervención del mercado cambiario para contener el alza del dólar: En estricto rigor, desde un punto de vista macroeconómico, no era necesaria #SomosCooperativa

19:08 - | [En vivo] Conversamos en Lo Que Queda del Día con el académico y ex superintendente de Pensiones Guillermo Larraín por decisión del Banco Central de intervenir mercado cambiario para contener alza del dólar #SomosCooperativa

19:03 - | Abogado Luis Hermosilla por acusación contra Chadwick: "Aquellos de esos hechos que son reales quedan mezclados con otros hechos que no son reales" #SomosCooperativa

AHORA El diputado DC Matías Walker manifiesta que la acusación constitucional contra el ex Ministro Chadwick, sólo en su capítulo primero, cumple con los requisitos de admisibilidad de fondo, para que el Senado determine después su culpabilidad política. @Cooperativa

18:43 - | Finalmente los manifestante no dejaron desplegar esta intervención en la ciudad

17:56 - | Gabriel Boric responde a la defensa de Chadwick: Hemos señalado que, en virtud de la responsabilidad constitucional como ministro del Interior, había un deber de acción que no fue llevado a cabo, que era hacer cesar las violaciones a DDHH

17:40 - | Tras la intervención de Boric sustentando la acusación contra Chadwick, a esta hora expone el abogado defensor del ex ministro, Luis Hermosilla #SomosCooperativa

17:35 - | Boric precisó que no están cuestionando la facultad del ex ministro Chadwick de haber decretado, también con su firma, el estado de emergencia, sino las consecuencias por haber omitido el ex secretario de Estado tomar decisiones para evitar las violaciones a DDHH