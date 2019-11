El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz (RN), calificó de "torpes y peligrosos" los anuncios de algunos políticos que aluden a un supuesto decreto que él habría firmado para validar la represión policial durante las manifestaciones.

"Quiero rechazar categóricamente esta mentira que algunos políticos sin visión social intentan posicionar en el ideario colectivo con el único fin de dañar por dañar. Hay que ser responsables y no engañar a la gente", indicó.

La autoridad aprovechó de hacer un llamado a no generar noticias falsas y sostuvo que "la clase política debe aprender la lección. Estas personas que intentan sacar dividendos personales a costa del clamor popular simplemente actúan con torpeza y egoísmo".

Finalmente, Díaz enfatizó que "estos ignorantes no sólo no conocen la reglamentación que rige el actuar de un alcalde, tampoco me conocen en lo personal. Como autoridad comunal yo no puedo hacer eso y como persona jamás lo haría".