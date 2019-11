Alcalde dio por muerto diálogo ciudadano anunciado por el Gobierno

Los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) están trabajando en la implementación de la consulta ciudadana que se realizará a nivel nacional el próximo 7 de diciembre que va a preguntar si es que se quiere o no una nueva Constitución.

Además hay un grupo de alcaldes que quieren agregar una consulta por el mecanismo para un eventual cambio de Carta Magna, por lo que podrían existir dos consultas, algo que aún está en análisis.

Asimismo, hay jefes comunales que están dando prácticamente por muerto el proceso que quería llevar adelante La Moneda, ya que este estaba pensado en un plazo de tres meses y la consulta será en un mes más.

El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, dijo además que sus pares estarán preocupados de promocionar, informar e implementar esta consulta que es una suerte de plebiscito constitucional.

"No quedó claro, en el sentido que no hay acuerdo formal, pero me atrevería a decir que, en la práctica, el proceso de diálogo al que supuestamente convocaría el Gobierno, que no tiene ningún diseño concreto, en la práctica está muerto", comentó el jefe comunal.

"Estamos a 8 de noviembre, ellos habían propuesto una metodología de discusión para 90 días, estamos hablando de un instrumento que no ha sido validado, una convocatoria respecto de la cual no hay acuerdo quienes convocan y en que condiciones, no están claras las condiciones de implementación", añadió.