Alcaldes del Maule piden un gran pacto social

Una tensa reunión de alcaldes del Maule, en la que participaron 22 de las 30 comunas de la región, se realizó en San Clemente para analizar el descontento social en las diferentes ciudades de la cuenca maulina.

La concentración de Carabineros en Talca, la poca claridad para enfrentar el conflicto social y el descuido por la sequía que afecta a la zona, fueron los principales ejes que provocaron la molestia de los jefes comunales.

"Lo que aquí necesitamos es un gran pacto social y para eso debe existir un gran cambio de gabinete regional y así ponernos a trabajar con políticas públicas reales y conectadas con la necesidad de la gente", dijo el presidente de los alcaldes y jefe comunal de Pelarco, Bernardo Vásquez (UDI).

El alcalde de Rauco, Enrique Olivares (PR), manifestó que "no puede ser que me manden un auto para Carabineros y no tenga carabineros para que lo conduzca porque se fue a Talca. La sequía la han olvidado y claro que debe haber cambio de gabinete regional, si hay seremis que no visitan las comunas".

Responsabilidad política

Javier Muñoz (DC), alcalde de Curicó, agregó que "el militar que mató a José Miguel (Uribe) está en prisión preventiva, homicidio fue en una ciudad que no está en Estado de Emergencia. Aquí, insisto, hay una falla en la seguridad pública y el responsable político es el ministro del Interior y debe renunciar".

Finalmente, el gobernador de Talca, Felipe Donoso, representante del intendente Pablo Milad (Evópoli), confirmó "que habrán grandes cambios, también electorales, pero primero debemos recuperar el orden de la patria".

Los cargos cuestionados por los alcaldes del Maule fueron las seremías de Vivienda, Obras Públicas, Gobierno, además de Salud y Agricultura.