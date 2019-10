Camioneros se tomaron las autopistas santiaguinas contra el tag

Este viernes se sumaron a las manifestaciones los camioneros, quienes realizaron una caravana para exigir la baja en la tarifa del sistema de pago tag en las diversas autopistas de la Región Metropolitana.

En distintos puntos de la capital camioneros, vehículos y motocicletas se reunieron para realizar una caravana que llegará hasta la Ruta 68, en dirección a la Región de Valparaíso.

"Esto viene históricamente, nosotros como movimiento llevamos un año y medio aproximadamente luchando contras estas concesionarias que son a 30 años. Hoy día no es el problema los 30 pesos que estalló esto, son los 30 años de abuso en Chile, incluidas las concesionarias", sostuvo el coordinador del movimiento No+TAG, Manuel Bernales.



Se espera que unos 300 camiones y 200 vehículos se sumen a la manifestación. "Queremos que la autoridad entienda que hay que revisar los contratos actuales y hay que ver con las nuevas licitaciones", agregó el representante.

La manifestación dejó gran congestión en la capital, principalmente en la autopista Américo Vespucio y en la Ruta 5.

MOP: Lo único que hace es dificultar la vida de los santiaguinos

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, sostuvo que esta situación ya se ha estado trabajando en el Gobierno, anunciando que este año no volverá a subir el precio de las autopistas.

"Este es un tema en el cual hemos estado trabajando, esto es una instrucción que ha dado el Presidente. No hay durante este año ningún aumento de los peajes, lo que estamos trabajando para los reajustes que vienen en los años posteriores y eso es importante sostener un buen acuerdo", dijo.

De la misma manera, Moreno añadió que "esto que estamos viendo hoy día lo único que hace es dificultar la vida de los santiaguinos que ya tenemos suficientes dificultades y problemas".

En tanto, el director del Centro de Innovación en Transporte y Logística de la Universidad Diego Portales, Franco Basso, explicó que "el automóvil no es un derecho, es un privilegio", por lo que pedir no más tag "no debe ser considerada y recursos deben encausarse en transporte público".