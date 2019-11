Correa Sutil cuestiona acusación contra Piñera: Todos en sus zapatos habríamos cometido errores

El abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil recomendó rechazar la acusación contra el Presidente Sebastián Piñera en la comisión de la Cámara que evalúa el libelo.

Antes de su exposición, la diputada impulsora Carmen Hertz (PC) detalló los fundamentos apoyada en un compendio de imágenes emitidas por la BBC de varios hechos de violencia que se les han inculpado a las Fuerzas Armadas y de Orden.

El socialista Jaime Naranjo, otro de los acusadores, planteó que esta instancia no debilita la democracia, sino que por el contrario, la fortalece, pues se consagra el principio de que ninguna autoridad está por sobre la ley o la carta fundamental.

Sin embargo, Correa Sutil se opuso a la acusación, señalando que "el Presidente ejerció sus deberes constitucionales esa noche, y lo hizo cometiendo errores", aludiendo al momento en que dictó estado de excepción en la Región Metropolitana el 18 de octubre.

"Me parece que todos en sus zapatos habríamos cometido errores. Me refiero aquí a las declaraciones del senador (Alejandro) Guillier especialmente, diciendo que él lo habría hecho mejor. Fueron horas muy confusas, muy tensas, y la tensión nubla la mente. La pregunta no es si el Presidente cometió errores, sino si lo hizo con el deliberado propósito de que se violaran los Derechos Humanos. No veo en el libelo evidencia alguna que me permita afirmar esto segundo", aseguró el abogado.

En ese sentido, hizo un llamado a los parlamentarios que eventualmente votarán el libelo, y estimó que "si la ciudadanía entiende que se quiere usar al Presidente como chivo expiatorio para eludir responsabilidades propias, va a ser aún más implacable con el juicio crítico que ya tiene este Congreso en la opinión pública".

La sesión se extendería por al menos una hora más, y se espera que también se pronuncie ante el libelo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer.