Corte de Rancagua rechazó recurso de protección en contra de Carabineros

La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó un recurso de protección presentado por la Asociación de Abogadas Feministas de Rancagua (ABOFEM), que pretendía que Carabineros les entregara información de detenidos en el marco de las primeras manifestaciones del estadillo social.

La acción judicial fue interpuesta en contra de Carabineros de la Sexta Zona por presuntos actos ilegales y arbitrarios que se habrían cometido en la Primera y Tercera Comisaría de Rancagua entre los días 18 y 23 de octubre.

De acuerdo a la resolución, la acción judicial de las abogadas feministas "carece de un requisito esencial para prosperar", ya que la institución negó haber actuado de manera ilegal.

El fallo argumentó que "indican haber entregado la información requerida a los abogados y entidades facultades por ley, no siendo esta acción cautelar una instancia para aclarar hechos, ni constituir ni declarar derechos, sino para proteger derechos no discutidos y en tal sentido no puede prosperar".

Carabineros comunicó a la Corte que la información sobre los detenidos fue entregada a "jueces de Garantía y Familia, fiscales y defensores públicos, abogados de OPD, defensores de la Niñez, abogados particulares y miembros del INDH".

También se informó que la Primera Comisaría contaba en sus registros que "unas abogadas se arrogaron la categoría de colaboradoras del INDH, situación que fue desmentida por las autoridades del mencionado instituto".