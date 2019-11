Defensora de la Niñez sugiere dejar de convocar a huelgas generales

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, sugirió que se dejen de convocar jornadas de huelga general, por la afectación que estas tienen en "las personas más vulnerables del país".

En entrevista con Una Nueva Mañana, la autoridad explicó que si bien respeta las demandas que representa la Mesa de Unidad Social, cree que sería mejor ocuparse de ponerle freno a la crisis social.

"Me parece que seguir insistiendo en huelgas generales, cuando en definitiva lo que vemos en las calles propicia situaciones de delincuencia que están afectando directamente a las personas más pobres y más vulnerables de nuestro país... Es una situación que no debiéramos mantener en el tiempo", afirmó.

Por lo tanto, consideró que las organizaciones que conforman la Mesa de Unidad Social deberían ponerse a disposición de "esta construcción del nuevo pacto social, porque eso nos debiera involucrar a todos".

"Creo que nadie que ejerza un grado de autoridad o de dirigencia puede sustraerse de la responsabilidad que involucra que esto se detenga, porque hoy día tenemos a personas y familias absolutamente deprivadas socioeconómicamente, que además ahora les hemos añadido que no pueden movilizarse a sus trabajos, que no pueden llegar porque les quemaron los Metros, que no pueden comprar porque les quemaron los negocios que eran su único sustento", lamentó.

Por lo mismo, Muñoz insistió en que "no hay que aprovecharse de esto, en ningún sentido. El tratar de sacar un rédito político es un profundo error, y también lo es cualquier llamado que tienda a deslegitimar a quien ejerce la Presidencia de la República, por muchas críticas que se puedan tener de su actuación, porque él ha sido elegido democráticamente".

"Si esta situación se mantiene en el tiempo, para la niñez y la adolescencia de nuestro país es también una afectación a sus derechos", concluyó.

Defensoría apoya que adolescentes voten en los plebiscitos

Por otro lado, la defensora se abrió a la posibilidad de que adolescentes se integren al proceso constituyente votando en los plebiscitos de entrada y salida, pues "son ellos quienes han movilizado al país de manera muy clara iniciados los hechos que se han gatillado desde el 18 de octubre".

Muñoz explicó que los antecedentes internacionales ratifican que "la posibilidad de que los adolescentes voten efectivamente promueve el ejercicio desarrollo de la consciencia y el compromiso cívico, y eso redunda en una intervención desde la vía institucional para favorecer los cambios que cualquier país necesita".

Si bien no hay un planteamiento concreto desde la Defensoría en este punto, sí entregarán una propuesta metodológica al Ministerio de Desarrollo Social para incluir a niños, niñas y adolescentes en los cabildos previos al proceso constituyente, "porque no pueden estar excluidos de esta construcción que vamos a hacer".