El ex presidente de Revolución Democrática (RD) Sebastián Depolo valoró en El Primer Café la autocrítica que realizaron varios parlamentarios del Frente Amplio, como Giorgio Jackson y Gabriel Boric, por haber aprobado la ley antisaqueos. "Valoro a los políticos que dicen 'me equivoqué' o hacen una autocrítica", explicando hubo un error al aprobar en general la iniciativa, considerando que sólo estaban de acuerdo con "endurecer las penas al saqueo" y no sancionar las varias formas de protesta.

