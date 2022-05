Diputado DC: Acuerdo contra la violencia no puede llevar aparejado la impunidad

El proyecto de amnistía a los presos del estallido social vuelve a tomarse la discusión en el Congreso luego de las declaraciones de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, ratificara que esta iniactiva es "un compromiso" y una "prioridad" para el Gobierno.

Hoy la ministra de Interior, Izkia Siches, reconoció que La Moneda está abierta a abordar "limites" al proyectos. La jefa de Gabinete remarcó que este proyecto es un compromiso de campaña y que existe "una apertura a poder conversar y discutir los límites de las distintas propuestas".

La iniciativa, que se encuentra actualmente en el Senado, está a la espera de ponerse en tabla luego de sufrir varias modificaciones en su tramitación, como por ejemplo, la delimitación de delitos de: incendio, saqueos e intentos de homicidio.

Hoy, el jefe de bancada de diputados de la DC, Eric Aedo, sostuvo que "la Democracia Cristiana ha manifestado desde el principio un acuerdo contra la violencia, pero un acuerdo contra la violencia no puede llevar aparejado la impunidad a quienes cometieron delitos violentos, delitos políticos de violencia".

"Y en eso la Democracia Cristiana no tiene dos opiniones: no es compatible con la impunidad. Hay quienes utilizan la violencia como arma política. Eso la Democracia Cristiana no lo acepta ni en el pasado ni ahora", sentenció.

Un acuerdo contra la violencia es incompatible con indultos y la impunidad a favor de quienes han actuado violentamente y han cometido delitos. — Diputado Eric Aedo (@EricAedoJeldres) May 9, 2022

El ex presidente de la Comsión de Constitución en el Senado Pedro Araya (Independiente) señaló que "la Comisión de Constitución limitó bastante los delitos que pueden ser objeto de amnistía. Hay que recordar, por ejemplo, que se excluyó todos los delitos de incendio, los delitos de robo con violencia, robo con fuerza, la lesión, el homicidio".

"Mi impresión es más bien que aquí hay un problema que es mucho más de fondo, que hay un sector de senadores y senadoras que creen que no debe existir ningún tipo de beneficio para los denominados presos del estallido social o los presos de la revuelta", lamentó el parlamentario.

"Yo creo que si para el Gobierno es prioridad, este Gobierno tiene que establecer las negociaciones que sean necesarias, tanto con los senadores de centro izquierda como con los de derecha a fin de conseguir los votos y aprobar esta iniciativa", recalcó.

El senador Iván Moreira (UDI) aseguró que el Ejecutivo no quiere poner el proyecto en tabla y desde el Ejecutivo reconocen que no tienen los votos.

"A raíz de nuestra petición de votar el proyecto de Ley de Indulto o Amnistía, el oficialismo se retiró de la sala porque no quieren ponerlo en tabla. Queremos nosotros votar en contra. Queremos ponerlo en tabla para votarlo. ¿Qué es lo que hace el oficialismo? Huir, retirarse de la reunión que no había terminado para no votar poner en tabla este proyecto de ley", aseguró Moreira.