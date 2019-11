Diputados de Chile Vamos y de Kast piden destitución de comunistas y frenteamplistas

Un grupo de 10 diputados pertenecientes a Chile Vamos y al Partido Republicano (en formación, extrema derecha) solicitó al Tribunal Constitucional que evalúe la posibilidad de destituir a 12 legisladores comunistas y frenteamplistas que -a su juicio- infringieron la Carta Magna en el contexto de las recientes protestas sociales.

Según informó El Mercurio, la presentación incluye a miembros de la UDI, como Jorge Alessandri; de RN, como Camila Flores; y a Ignacio Urrutia; miembro de la colectividad que lidera José Antonio Kast.

Argumentan que 12 de sus colegas de la izquierda -los nueve de la bancada comunista, además de Gabriel Boric, Gonzalo Winter y Claudia Mix, del Frente Amplio- incitaron a la alteración del orden público, a la rebelión y a desconocer la autoridad de las fuerzas policiales y militares- durante la reciente convulsión social.

"Llamados a provocar desmanes"

El escrito fue redactado por abogados del movimiento kastista, y Urrutia explicó al diario que, mediante diversas acciones, los denunciados hicieron "llamados al desorden, a faltar a la ley y a provocar desmanes".

Alessandri complementó que se trató de "llamados a 'luchar, tuits en redes sociales y videos que han difundido algunos diputados del PC y el FA", y la idea es "preguntarle al TC si, según ellos, estos parlamentarios están infringiendo el artículo 60 (de la Constitución) o no, y que tome las medidas que estime pertinentes".

"Cesará en sus funciones el diputado o senador que, de palabra o por escrito, incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación", dice el señalado artículo 60.

Dentro de las pruebas se cita un tuit de la cuenta de la bancada de diputados del PC que declara, el 18 de octubre (día que estallaron las protestas masivas): "Como bancada del Partido Comunista respaldamos las llamadas evasiones masivas convocadas y desarrolladas por estudiantes y ciudadanos ante el alza de la tarifa del metro de Santiago. Son acciones legítimas de desobediencia civil".

También se acusa la actitud de Gabriel Boric cuando, en una protesta en Plaza Italia, encaró a militares.

"Escorias"

La noticia fue comentada con dureza por la diputada Carmen Hertz, una de las acusadas por sus pares de derecha.

En su cuenta de Twitter, la abogada de derechos humanos acusó una "pretensión delirante" de lo que calificó como "verdaderas escorias dictatoriales", que "meterían preso hasta a Gandhi , baluarte de la desobediencia civil".

"Calificar de legítima una acción del pueblo, cuando es éste el que en su pleno derecho la realiza, no es un delito. Sí lo es declarar la guerra a un pueblo desarmado", afirmó, por la misma vía, el timonel PC, Guillermo Teillier.

También se expresaron en redes sociales otros legisladores PC:

La derecha desesperada presentó recurso en TC para destituirme junto a mis compañer@s d bancada y tres de FA. Si estar junto a mi pueblo significa la destitución, no me importa, No les tenemos miedo y no nos callarán hasta q la dignidad se haga costumbre

⁦@PCdeChile⁩ pic.twitter.com/tiv2sIWKoC