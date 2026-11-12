Dirigente camionero: "En Temuco no se levanta el paro"

Yuri Sobarzo, dirigente de los camioneros de Temuco y Cautín, se desmarcó del acuerdo anunciado esta tarde de jueves en La Moneda y declaró intención de seguir adelante con la protesta.

"En Temuco no se levanta el paro", dijo Sobarzo en la Ruta 5 Sur: "Nosotros queremos una solución con la rebaja del combustible para todos, pues no solo el transporte por carretera está sufriendo; están sufriendo los colectiveros, la gente de los furgones escolares...".

"Temuco, lo vuelvo a repetir, no se levanta del paro hasta que veamos una solución para nuestras demandas", agregó.