Dueño de ex "Fuente Alemana" tras ataque de encapuchados: "Acá hay represión de civiles contra otros civiles"

Carlos Siri, dueño de "La Antigua Fuente" (ex "Fuente Alemana"), aseguró que en la zona de Plaza Baquedano, cada viernes de manifestaciones desde el estallido social, hay una "represión de civiles que se toman la zona en contra de otros civiles", y lamentó que no haya "voluntad política" para solucionar esta tradición de cada semana.

En conversación con LUN, Siri relató cómo ocurrieron los hechos este viernes y explicó que sólo se metió en medio de una trifulca a defender a un joven que estaba siendo golpeado por un grupo de encapuchados en las afueras del reconocido restorán. A consecuencia de esto, fue fuertemente golpeado y quedó con una herida en la cabeza, además de la vandalización a su local.

En esta línea, el locatario fue consultado respecto a si continuará con "La Antigua Fuente" en el lugar y respondió que "vamos a seguir trabajando como siempre. No nos vamos a doblegar a perder nuestro derecho a trabajar, a circular libremente", señalando que "acá hay represión de civiles que se toman la zona en contra de otros civiles. Eso es lo que está sucediendo. No hay libre circulación, no te dejan trabajar y no tienes derecho a vivir en paz".

Además, indicó que "creo que esto nunca se va a acabar" porque "no hay voluntad política. Es muy fácil ponerse un micrófono y decir yo condeno la violencia. ¿Y qué sigue de ahí en adelante? Nada. Porque nadie hace nada. Las cosas siguen igual. Los que pagan el pato somos nosotros".

"Y no es solo la violencia -continúa-. Es el narcotráfico, es la delincuencia. Con decirte que en la trifulca los encapuchados me robaron el celular. Yo creo que ya estoy sesgado en esto, pero para mí lo que ocurre aquí los viernes ya no es protesta. Se convirtió en cualquier cosa", acotó.

"QUE BORIC Y HASSLER CUMPLAN LO PROMETIDO"

Por su parte, su hermano Mauro Siri lamentó que "este Gobierno ya no hizo nada", pero reveló en El Mercurio que "sí me interesa que el gobierno que viene, y mi hermano ha asistido a reuniones con el señor Boric, cumpla lo que prometieron. Si se van a preocupar del tema social y del tema del desorden y las protestas, que por favor lo hagan, tanto él como la alcaldesa (Irací Hassler), que cumplan con lo prometido; nosotros solo queremos trabajar tranquilos y que el barrio resucite".

Finalmente, el dueño de la ex "Fuente Alemana" concluyó que "tengo dos conclusiones en mi cabeza y que se contradicen. La más racional dice 'sabís qué más, no te metái nunca más en nada'. Es lo más conveniente. Pero al mismo tiempo la otra me dice que si veo que están atacando a alguien, cómo no lo voy a ayudar. Porque justamente eso es lo que pasa: aquí todos miran y nadie hace nada. Nadie ayuda a las personas".