%u201CSe me está muriendo un paciente%u201D dice un funcionario de la salud que no puede avanzar por bloqueo de camioneros en la vía local en Paine en dirección al norte. #CooperativaContigo pic.twitter.com/RRX6M3WLrR

13:17 - | [Video] "¡Se me está muriendo un paciente!": Funcionario de la salud encaró a camioneros que bloquean la ruta en la localidad de Paine en dirección al norte #CooperativaContigo

13:07 - | Marcelo Acevedo, uno de los voceros de los camioneros, señaló que "descartan el bloqueo de rutas (...) Este es un Gobierno joven, llevan 45 días, no tienen la culpa; esto viene de todos los Gobiernos anteriores" #CooperativaContigo

12:59 - | Camioneros aseguran que la ministra Siches "no tiene diálogo" y le hicieron un llamado a ir a la ruta y dialogar a las 16:00 horas.

21:59 - | El delegado presidencial del Maipo, Miguel Ángel Rojas, indicó que "la reunión acordada el día de hoy no se ha cambiado por nuestra parte. Reiteramos la disponibilidad de dialogar, a generar una mesa de trabajo con los actores pertinentes, pero sin movilizaciones ni ocupaciones de la ruta"

18:30 - | Carlos Galaz, vocero de camioneros que protestan en Paine, detalló que tras reunión con la Gobernación Provincial "se avanzó" pero no fueron tras fructíferas, por lo que esperan que mañana se puedan llegar a "mejores acuerdos"

18:30 - | Carlos Bretti, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), cuestionó que ministra Siches por converse con organizaciones de camioneros: "Si ella no pudo, no quiso o tiene cosas más importantes que hacer, nos tendremos que entender que con su subsecretario".

18:26 - | Carlos Bretti, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), cuestionó que ministra Siches por converse con organizaciones de camioneros: "Nos sorprende, pero no gratamente... Con el respeto que se le debe al subsecretario, me hubiese gustado que hubiese estado ella también presente, por ser la segunda autoridad del país".

13:36 - | Siches: "La semana pasada ya iniciamos estos diálogos (con camioneros) y la gran mayoría de los gremios del transporte ha venido a La Moneda y ha establecido un trabajo con nuestro subsecretario. Le he pedido a Manuel Monsalve liderar el trabajo"

13:19 - | Presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, no descarta acoplarse a futuras movilizaciones: "Comprendemos y empatizamos con los colegas que han salido a movilizarse, a protestar. Es normal dada la gravedad de la situación que tenemos, fundamentalmente en la Macrozona Sur"

13:15 - | Gabriel Castillo, líder de la Organización de Conductores y Pequeños Dueños de Camiones: "(El paro de mañana) se puede frenar, pero queremos respuestas concretas. Ya no queremos papeles, plazos, hojas en tinta; ahora queremos respuestas concretas"

13:10 - | Bloqueo camionero en Paine: El general de Carabineros Jean Camus, jefe de la Zona Metropolitana Este, dijo que "se conversó con los dirigentes, ahora es una decisión personal mantenerse en el lugar o no"

13:10 - | Otro transportista de Antofagasta dijo a Cooperativa Regiones que las autoridades "son capaces de poner cámaras en los peajes y no son capaces de poner una cámara en los descansos. Ponen cámaras en los peajes para que no se la arranquen y cobrar, y no son capaces de poner una cámara donde descansamos. Nos asaltan como quieren%u2026 Solamente anoche siete camionetas fueron robadas".