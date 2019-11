El conmovedor testimonio de joven que perdió un ojo por el impacto de una lacrimógena

Diego Antonio Leppez es un joven de 27 años que perdió un ojo tras ser impactado con una bomba lacrimógena el pasado viernes 15 de noviembre. Había salido recién de su trabajo y caminaba en las cercanías del Parque Forestal cuando le llegó el disparo, que además lo dejó con fractura nasal, múltiples dolores y lo mantiene hospitalizado.

"Todas las noches en lo único que he pensado es en amor, no me he enfocado en el odio ni el rencor", dijo en una entrevista con el matinal "Mucho Gusto".

El joven agregó que "al final todos somos víctimas... el mismo oficial de Fuerzas Especiales que me disparó, a todos nos ocurren injusticias".

"Son super super pocos los privilegiados que pueden vivir en paz, somos millones los que tenemos que vivir de migajas... solo pido que Piñera deje de ser violento".

Su mamá estuvo presente en el matinal de Mega y contó que se reunió con las autoridades para hablar de su caso y para que nunca más pase: "No podemos seguir con esto. Diego no puede ser un número más de tantas víctimas que hay".

Leppez conmovió con sus palabras y reflexionó: "Son súper pocos los privilegiados que pueden vivir en paz, somos millones los que tenemos que vivir de migajas... La gente quiere ser escuchada y nos responden con violencia", criticó.

Emocionado, destacó que "somos un país y como nunca nos unimos en una causa que nos va a ayudar a todos", aunque siguió lamentando la violencia y emplazó a Sebastián Piñera. "Yo quiero que el Presidente deje de ser violento", reclamó.