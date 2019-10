Fiscalía investiga amenaza de muerte contra jefe de fuerza de Valparaíso

La Fiscalía de Valparaíso confirmó este miércoles el inicio de una investigación por amenazas de muerte en contra del jefe de la Defensa Nacional de la región, contraalmirante Juan de la Maza.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, manifestó que las indagatorias comenzaron a partir de una denuncia interpuesta por la Armada, y que daría cuenta de amenzas a través de redes sociales.

"La Armada presentó esa denuncia en el día de hoy, y da cuenta de amenazas referidas a través de redes sociales", indicó.

Dicha denuncia, que fue borrada desde la red social Twiter, decía: "Si alguien mata al marino conchadesumadre de De La Maza avíseme y yo veo como le pago un buen abogados (sic)".

Frente a esto, de la Maza manifestó que "si alguien me amenaza de muerte, yo no tengo ningún problema de que venga a conversar conmigo. Yo, en general, he sido un hombre pacífico, tranquilo, he tenido una carrera de 40 años y nunca he tenido problemas con nadie".