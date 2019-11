Fotógrafa denunció agresión de carabineros durante marcha

La fotógrafa chilena Denise Eichin usó su cuenta de Instagram para denunciar que efectivos de carabineros la atacaron mientras cubría las marchas en la Alameda para Vice en Español.

"El día de hoy me dispararon tres perdigones, la policía vio que los estaba grabando y se ensañaron disparándome a pocos metros. En el momento que me dispararon no había enfrentamientos", acusó.

En su cuenta compartió el momento en que arranca de la policía uniformada, que percuta sus armas ante la huida de la profesional. Eichin mostró las lesiones que le provocaron los impactos en su cuerpo.

La denuncia en sus redes: