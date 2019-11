El general Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este de Carabineros, se disculpó tras haber realizado, temprano, una desafortunada analogía para explicar por qué, en la acción de las Fuerzas Especiales, a veces manifestantes pacíficos resultan heridos. "Nuestra sociedad está enferma de una enfermedad grave… Supongamos que sea un cáncer: el tratamiento se hace con quimioterapia y en otros casos con radioterapia. Cuando se busca solucionar ese problema, se matan células buenas y células malas. Es el riesgo", dijo en la mañana. Esta noche, en un video difundido por la propia institución, ofreció "sinceras disculpas", reconociendo que "el ejemplo no fue el debido" y que lo traicionó su "estilo" al tratar de explicar la naturaleza del problema. "No tengo más que excusarme. No quise jugar con una enfermedad tan grave. Me excuso de corazón", dijo Bassaletti, asegurando que no quiso herir a nadie ni ser irónico.

