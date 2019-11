Grandes empresarios anunciaron activación de una agenda proempleo

Los grandes empresarios anunciaron la activación de una agenda proempleo ante la inquietud por los efectos económicos que generará la crisis social en Chile, debido a que hay muchas empresas funcionando a media máquina, lo que podría traer consecuencias en el mercado del trabajo.

Los empresarios manifestaron su temor a que el desempleo pueda alcanzar cifras de dos dígitos, por lo que solicitaron una reunión con la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

Al respecto, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, remarcó que "hay que adelantarse, porque estamos viendo con mucha preocupación las cifras de empleo a diciembre y enero, y en eso ser absolutamente proactivos".

El dirigente añadió que "lo que hemos hecho es pedir planes de proempleo, gremio con gremio, sector por sector, también esta semana vamos a tener una reunión con la ministra del Trabajo donde le vamos a manifestar la necesidad de construir una agenda proempleo".

En tanto, Peter Hill, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, sostuvo que "hoy día hay 400 mil personas que están esperando que se les abra el negocio, que se les abra el comercio para poder trabajar, personas que han quedado sin pega, pero no solamente eso, sino que multiplíquelo por cinco, que son la familia, los proveedores, los transportistas".

Hill remarcó que "hay mucha gente asustada, dicen 'qué saco con invertir si mañana me van a saquear, qué saco con invertir y sacar el negocio adelante si nuevamente me van a venir a robar, me van a venir a quemar'. La gente está asustada, llevamos un mes en esto. Volvamos todos al trabajo, obviamente preocupados de que sí se cumpla con todos los temas sociales".