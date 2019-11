Harboe: Que el Gobierno entienda que un sector de la oposición tiene ánimo constructivo

El senador Felipe Harboe (PPD) consideró que la reacción del Gobierno a la crisis social "no ha estado a la altura" y lo emplazó a tomar en cuenta las propuestas que ha hecho una parte de la oposición "constructiva" tendientes a establecer un Estado de bienestar y garantizar servicios y derechos básicos.

A dos semanas del inicio de la crisis social, Harboe cuestionó en El Diario de Cooperativa que "hay una parte del Gobierno que todavía no entiende la magnitud de la crisis", apuntando que "las peticiones no son sólo de un bono por una vez", sino que "tiene que ver con un conjunto de peticiones para mejorar la calidad de vivir, reducir los costos de vida y tener mejor trato, más dignidad".

El parlamentario expuso que "hemos planteado una agenda bastante completa desde el punto de vista social, que involucra un aumento inmediato del sueldo mínimo, con un subsidio sólo a las pequeñas empresas. Segundo, una modificación para un aumento inmediato de las pensiones generales, y adicionalmente propusimos una agenda que involucre cambios más importantes, para avanzar hacia el establecimiento de un Estado de bienestar, donde seamos capaces de garantizar la salud, la educación y las pensiones, tres elementos básicos que la gente requiere para poder vivir un poco mejor".

"Es fundamental el tema de las pensiones. Planteamos dos cosas: un aumento de la pensión básica solidaria con un aumento de la cotización, que una parte del 5 por ciento (adicional) vaya a un fondo solidario. En segundo lugar, por qué no revisamos hoy día el mecanismo de cálculo de la expectativa de vida, que las AFP consideran que todos los chilenos vamos a vivir 110 años; si se baja el cálculo a 90 años, la pensión inmediatamente aumenta un 20 ó 25 por ciento", planteó.

En ese sentido, reprochó que "hemos hecho propuestas y no vemos una reacción a la altura de parte del Gobierno, y por eso estamos reclamando que es importante entienda que hay un sector de la oposición en que estamos con ánimo constructivo, que hemos elaborado propuestas serias y responsables para que el país salga de la crisis y sigamos creciendo y desarrollándonos".

Los partidos de la oposición se reunieron ayer jueves en La Moneda con el Gobierno, con excepción del Partido Comunista y el Partido Humanista, que fueron parte de las colectividades que se restaron.

Analizó que "la derecha se ha encargado permanentemente de decir que esta es una discusión de los políticos, pero la Constitución Política condiciona la vida diaria de las personas (...) qué es lo que pasa, cuando planteamos una discusión de la Constitución, no es un tema de los políticos, es para la calidad de vida de la gente. El Gobierno tiene que entender que estos cambios son los que están pidiendo las personas".

Consultado sobre la acusación constitucional presentada por el Partido Comunista contra el Presidente, fue tajante: "Me permito opinar porque no va a pasar la Cámara de Diputados: no aporta en nada. Soy opositor a Sebastián Piñera, creo que lo ha hecho pésimo en el control del orden público, la seguridad, las violaciones a DDHH que ha habido son gravísimas, pero iniciar una acusación no aporta nada (...) el PC está tratando de 'capitalizar' la molestia ciudadana, pero no aporta al desarrollo del país ni a la solución de la crisis, y es completamente inviable".