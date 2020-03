El ex presidente de la Democracia Cristiana (DC) Ignacio Walker advirtió en El Primer Café que la violencia "amenaza la libre expresión del pueblo", por lo que actúa en su contra y no a favor de éste. "La verdadera amenaza de la violencia es contra la democracia, contra la protesta social, contra el malestar social, porque lo que hace es debilitarla, quitarle masividad y producir una grave distorsión. Yo no creo que el pueblo chileno se esté manifestando -aunque sea marginalmente- con la violencia. Esa violencia va contra el pueblo chileno, contra los trabajadores, los sectores medios y la democracia", sentenció.

LEER ARTICULO COMPLETO