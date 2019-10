INDH condenó actuar de Carabineros tras lesiones sufridas por observador

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, condenó el actuar de Carabineros tras las lesiones sufridas por un funcionario de la institución, que recibió siete balines en la marcha de este martes.

Visiblemente enojado tras conocer el hecho, Micco sostuvo que "nosotros hoy día en la mañana le hicimos ver al ministro del Interior que se aplique los protocolos, usar armas no letales es un cuarto nivel y en este momento nosotros vemos que muchas veces en manifestaciones donde no hay hechos de violencia y en este caso en contra de personal del INDH, que evidentemente no estaba ejerciendo actos de violencia, fue disparado a mansalva".

"Hemos podido constatar que esto está ocurriendo en Concepción, en Valdivia y en Valparaíso, a lo menos", dijo.

Micco llamó a "que el cuerpo de Carabineros de Chile esté presente con toda la dureza de la ley en los saqueos, pero que respete las manifestaciones que se realizan pacíficamente".

"Estas cosas no pueden ocurrir en Chile, acá ocurrió que se le disparó de un lado a otro de la Alameda. Yo les insisto, estas son personas del Instituto, que están realizando sus funciones de observación neutral, objetiva, sin ejercer violencia ninguna", sostuvo.

Desde la institución confirmaron que están estudiando la posibilidad de interponer una querella por las lesiones sufridas por el observador Jorge Ortiz.