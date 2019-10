El intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, fue increpado por un grupo de manifestantes, especialmente una mujer que denunció exceso de fuerza de la policía en el control de las protestas sociales y que acusó al Gobierno de "no haber hablado de los derechos humanos". "Si tú no has escuchado, es problema tuyo", respondió el militante Evópoli, que agregó: "No vamos a poder hablar con esa agresividad". La mujer negó que su actitud fuera agresiva: "He sido baleada, me han pegado en la cabeza con una luma, y yo siempre salgo a la calle sin capucha", contó.

LEER ARTICULO COMPLETO