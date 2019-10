El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció que no asistirá a la manifestación que realizarán los vecinos de la comuna contra la futura Línea 7 del Metro de Santiago en el Parque Araucano.

"No iré a protesta de vecinos porque no quiero que se confundan las cosas. Si quiero que llegue el Metro. Lo único es que me encantaría que (la) estación no quede dentro del Parque Araucano. Para salvar los árboles", afirmó el jefe comunal a través de Twitter.

La manifestación se llevará a cabo este sábado por parte de los vecinos del Parque Araucano, quienes sostienen que la llegada del metro al lugar aumentará la delincuencia y destruirá áreas verdes.

En primera instancia, Lavín había dicho que asistiría a la protesta solo si esta se trataba de la protección de los árboles del parque, pero este sábado declinó.

Además, el jefe comunal sostuvo que este miércoles propondrá tres alternativas de ubicación de la futura estación al director de Metro, Luis de Grange. "Ojalá se pueda", agregó.