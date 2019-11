José Maza: Las soluciones de fondo se podrán hacer sólo tras cambiar la Constitución

El astrónomo José Maza realizó este sábado su primera entrevista tras el estallido social, donde aseguró que "no se imaginó una explosión así del malestar" y dijo esperar una Asamblea Constituyente en la creación de una nueva Constitución.

"La Constitución no va a solucionar nada per se, pero va a permitir que se solucionen las cosas: las soluciones de fondo se podrán hacer sólo después de que se cambie la Constitución. Si no la cambiamos no vamos a resolver ningún problema", señaló el "Chileno del Año 2019" en conversación con el diario La Tercera.

El Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999 también sostuvo que "no quiere a ningún parlamentario metido" en la creación de esta, por lo que se mostró a favor de una Asamblea Constituyente (convención sólo de ciudadanos).

"Hay tantas cuestiones donde los parlamentarios van por un carril y el sentir popular va por otro. Me gustaría que en esa convención hubiera representantes de los pueblos originarios, de los gremios, de la academia de las universidades, de los sindicatos de la minería, de los obreros portuarios, de los pescadores", amplió Maza al matutino.

"No me gusta que haya estado de emergencia; pero ¿cuál era la alternativa?"

El académica, además, criticó fuertemente los actos de violencia que se han vivido en esta semana, tanto el actuar de Carabineros como el de manifestantes que han realizado saqueos e incendios, aunque comentó que se siente "confundido" especialmente con el actuar de los uniformados.

"Los carabineros tiran balines a los manifestantes. Y luego, cuando un grupo descolgado se pone a quemar un restaurante, se retiraron. Eso me confunde, ¿por qué los carabineros le tiran balines a los que están cantando "El derecho de vivir en paz"; y se retiran cuando hay una turba?", expresó.

También puntualizó que aunque no le guste estar en estado de emergencia, el también hubiera optado por realizar toque de queda y llamar a las Fuerzas Armadas para combatir la violencia que se estaba viendo los primeros días de manifestaciones.

"A mí no me gusta que haya estado de emergencia ni toque de queda; pero ¿cuál era la alternativa?, ¿con qué parabas los saqueos e incendios? Si yo hubiera tenido que tomar la decisión, también hubiera sacado los militares a la calle", declaró al diario.

"El abuso de las AFP, isapres y farmacias es una violencia absoluta"

Eso sí, Maza habló de otro tipo de violencia, que trata del "abuso que han realizado durante 30 años las AFP, las isapres, las farmacias".

"Esa es una violencia elegantísima, bonita, dentro de los márgenes de la ley, pero es una violencia absoluta. Es una tomadura de pelo", puntualizó el astrónomo a La Tercera.

Además aseguró que en Chile se necesitan señales claras de que se acabaron los abusos, como poder mejorar bien las pensiones mínimas, ya que "no es posible que en nuestro país haya gente que viva con hambre".

"He visto errático y ausente" al Presidente Piñera

Sobre el labor que ha desempeñado el Presidente Sebastián Piñera durante este estallido social, Maza aseguró que el Mandatario "quedó totalmente desconcertado, paralizado" y que "lo he visto errático y ausente".

"El problema que tiene él ahora es que se quedó sin relato, sin nada. Tiene 27 meses para tratar de que el barco no se hunda y llevarlo hasta el puerto que va a ser el cambio de mando", dijo en la entrevista.

Pese a esto, valoró el cambio que ha visto en la política en estas semanas, señalando que el Gobierno "atinó" con la situación vivida.

"Creo que el Gobierno atinó y que por su parte los políticos se dieron cuenta de que este carnaval en que vivían, la cueca en pelota como diría Nicanor Parra, no va más y tendrán que ponerse al menos una zunga o una tanga".

Finalmente, reconoció estar a favor de cambiar el nombre de Plaza Italia a Plaza Dignidad, donde además espera que "pongan ahí la lista de las 20 ó 25 personas que murieron en esto, para que no nos olvidemos nunca".