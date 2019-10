La Serena: Manifestaciones pacíficas se empañan con vandalismo en ruta 5

Más de 5 mil personas se sumaron a la más reciente manifestación donde posterior a su recorrido, se empañó por el vandalismo y saqueo en la ruta panamericana, generando incendios y daños a estaciones bencineras del lugar.

Fue una marcha tranquila la que comenzó en Avenida de Aguirre continuando por los alrededores de Mall Plaza La Serena, luego Avenida Balmaceda hasta llegar al frontis de la Intendencia Regional.

Cantos, carteles originales y manifestantes de todas las edades, además la música y el arte que entregaron un prisma distinto a la marcha.

La presidenta regional de la ANEF, Clara Olivares, mostró su convicción respecto a estos días de manifestaciones "las respuestas que ha entregado el Presidente de la República no se a quien le está respondiendo porque sus respuestas no tienen absolutamente nada que ver con las demandas del pueblo movilizado. Estamos por ejemplo, pidiendo un sistema de seguridad social y él nos responde que les va a dar más plata a las AFP. No entiende nada"

A las 19:30 horas, dos horas y media después del inicio de la marcha, un grupo de encapuchados saquearon y destrozaron la estación de servicio COPEC ubicada en la rotonda de la ruta 5, generando además tres focos de incendio.

Se levanta toque de queda

Por otra parte, de acuerdo a informaciones proporcionadas por Intendencia Regional, se levanta toque de queda a partir de esta jornada "La región está funcionando con normalidad. Tenemos los servicios básicos operando, tenemos abastecimiento de alimentos y combustibles, y cada día son más los comercios que están abriendo para retomar su servicio", indicó la intendenta regional Lucía Pinto.

"Las ciudadanía se ha comportado a la altura y con conciencia. Se ha dado cuenta que no es bueno dañarnos entre nosotros mismos. Las movilizaciones han sido ordenadas y han canalizado sus demandas de manera pacífica como ha sido durante los últimos dos días", acotó el General Jorge Morales.

En materia de educación, las autoridades informaron que La Serena es la única comuna que se mantiene sin clases hasta el día lunes.