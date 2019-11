Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del Partido Comunista, cuestionó al Presidente Sebastián Piñera por, acusa, repetir como nuevas propuestas anuncios que ya había realizado. "No genere lógicas de expectativas", porque "el descontento va en una dirección mucho más profunda que lo que propone", dijo en El Primer Café. Asimismo, sobre el proyecto de ingreso mínimo garantizado, de la "agenda social", Lagos aseguró que no resuelve los problemas de las familias con salarios bajos: "Más que contentar, no les alcanza".

