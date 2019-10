Lavín respondió a vecinos que se oponen a estación de Metro en el Parque Araucano: "No lo comparto"

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, "no comparte" la postura de los vecinos del Parque Araucano, quienes se manifestaron contra la posibilidad que el Metro de Santiago instale una estación en sus inmediaciones, por el presunto aumento de la delincuencia que podría traer y porque destruiría las áreas verdes del lugar.

Ante esto, el jefe comunal sostuvo que lo que necesita Santiago es "integración", ya que "si las personas que viven más lejos pueden llegar cómodamente en el Metro que vengan y no le tengamos miedo a eso, al contrario hay que hacerlo más".

"Es verdad que llega a mucha gente y es verdad que hay personas que se aprovechan, pero ahí está lo que nosotros tenemos que hacer, ahí está seguridad ciudadana, ahí está Carabineros, ahí están las cámaras, pero decir 'no, yo no quiero Metro porque eso me va a afectar mi metro cuadrado', eso yo no lo comparto", agregó.

Los vecinos propusieron que la futura estación se construya en el mall Parque Arauco, con una extensión de la estación Estoril.

En tanto, la presidenta de la Junta de Vecinos Cerro La Gloria, Mónica Silva, quien dio la polémica declaración sobre la delincuencia, sostuvo que la manifestación que se realizará este sábado será para resguardar las áreas verdes.

"Con el Metro llega la delincuencia. Es lo que hay que asumir por la integración, pero nosotros no estamos abocados a eso, estamos abocados a que van a destruir nuestro parque, nuestro pulmón verde. Entonces, te fijas que van a destruir algo que a nosotros nos sirve y ahora, con este impacto ambiental que hay, es peor", dijo.

Metro de Santiago emitió una declaración pública apuntando a que tienen la convicción de que uno de los beneficios que aportan los proyectos de este transporte público es la equidad social.