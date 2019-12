Manifestantes feministas interrumpieron sesión de la Cámara cuando se discutía paridad de género

Un grupo de manifestantes feministas ingresó a la Sala de la Cámara de Diputados en medio de la sesión en que se debate el mecanismo constituyente, el que incluye la paridad de género.

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:30 horas, cuando después de realizar la intervención "Un violador en tu camino" de LasTesis en los pasillos del Congreso, las manifestantes intentaron ingresar a la sesión.

Al menos dos de las mujeres lograron ingresar hasta el recinto, según se aprecia en registros compartidos en las redes sociales:

Suspendida sesión en la Cámara de Diputados por ingreso al hemiciclo de personas, cuando se discutía paridad de género, escaños pueblos indígenas e independientes. (video EC) pic.twitter.com/TMgEKIvAbD — Alex Vargas Sanhueza (@alexitovargas) December 18, 2019

#AHORA Feministas irrumpen en sala de sesiones de la Cámara de Diputados tras realizar “las tesis” en el sector El Pensador.



Exigen paridad en convención constitucional. @24HorasTVN @TVN pic.twitter.com/Th1UADt8zf — Kevin Felgueras (@KevinFelgueras) December 18, 2019

🛑Puerta de la Sala de la @CamaraDiputados mientras en su interior se intenta tramitar el acuerdo constitucional. Se votará incluir norma complementaria de cuota de género, indígena y lista independientes. pic.twitter.com/UW8C6Zun4v — Rienzi Franco (@RienziFranco) December 18, 2019

Las tesis al interior del congreso https://t.co/IBj9Bvc0PB — Felipe Parada (@FelipeParadaM) December 18, 2019

Al retomarse la sesión de la Sala tras los incidentes, la jefa de bancada de la UDI, diputada María José Hoffmann, anunció formalmente que su partido va a censurar a la mesa que preside Iván Flores (DC), acusando que no ha tenido una conducción adecuada.

"Le hemos pedido en la Sala y en comité hasta el cansancio que tenga la capacidad... le estoy hablando a usted, presidente (Iván Flores), que tenga la capacidad de poner orden y usted no ha tenido la capacidad de garantizarle a estos diputados aquí presentes el orden, la seguridad. Nos han insultado las últimas dos semanas todos los días, con agresiones, con violencia, no se puede ni salir a hacer una cuña ni ir al baño, y es por esa razón que le anuncio que lo vamos a censurar", confirmó.

Desde el oficialismo denunciaron que no es la primera vez que sufren insultos por parte de manifestantes en las tribunas.

"Hay una revolución y no cualquiera, sino que la revolución feminista"

La estudiante Paula Retamal, coordinadora de la organización 8M, fue una de las que logró ingresar a la sala y que produjo la suspensión momentánea de la sesión.

La partícipe de esta manifestación aseguró que "nosotras vamos a gritar, porque la única forma que nos demostraron que nos van a escuchar es gritando. Esto no había ocurrido antes en el Congreso es porque ustedes callaron nuestras mamás, nuestras abuelas (...) las callaron a golpes, las excluyeron de la sociedad, pero hoy no nos van a callar porque ellas tenían miedo y nosotros no, esa es la diferencia".

"Hay una revolución y no cualquiera, sino que la revolución feminista", puntualizó Retamal tras ser sacada de la sala.