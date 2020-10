Manuel Canales, sociólogo: Es evidente que el corazón de octubre de 2019 de no está en la violencia

A pocos días del primer aniversario de la crisis social de octubre de 2019, Manuel Canales, sociólogo y académico de la Universidad de Chile, afirmó que para encauzar el estallido hay que interpretar su esperanza, no sólo los "ecos sociodestructivos".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el profesor, conocido en la academia por sus metodologías cualitativas, atribuyó el origen de las revueltas a un problema estructural: "Cuando se crea una sociedad en el entendido de que la sociedad no existe y que sólo hay individuos, al final pasa eso. Cuando se dice que la política no es algo que le deba importar a las personas, cuando en Chile fue lo que organizó la sociedad, la vertebró, con esos componentes, ¿cómo sorprenderse?".

Ad portas, además, del plebiscito sobre una nueva Constitución que el país celebrará el próximo 25 de octubre, Canales lamentó que se diga que el histórico proceso haya surgido de la violencia, como reza uno de los argumentos de la derecha. "Me parece que el planteamiento del asunto en ese dilema es muy forzado. Me parece evidente que el corazón de octubre no está en la violencia, si acaso en la fuerza de presencia de los varios millones de chilenos que, por mutuo propio, se hicieron presentes, ya que no tienen representación, y con ese acto generaron un impacto sociopolítico", sostuvo.

"En el 2011 también se dijo que (las protestas) eran sumamente violentas y no lo fueron. Entonces, para ponerlo en su sitio, lamentarlo, regularlo y evitarlo, lo que no cabe es transformarlo en el centro del asunto. Eso reproduce la escena, porque estos son ecos sociodestructivos de un hilo muy largo, de varios hilos", señaló.

Para Canales, a un año de la crisis, "octubre nos propone, nos invita y nos exige como sociedad reaparecernos, darnos otras oportunidad. En eso tengo la esperanza. La gente entiende que después de haber hecho estas manifestaciones -más allá de los desbordes, los ecos sociodestructivos, que seguirán ocurriendo- hay una demanda reivindicatoria que resulta establecida".

"¿Cómo se podría avanzar? Yo lo que estoy esperando es la aparición de un actor político nuevo, refundado. Los actores actuales tienen que refundarse, para repolitizar y refundar la sociedad. Así como se dijo que no había sociedad, hoy sabemos que la sociedad está en crisis, ergo, la sociedad existe y, por lo tanto, tenemos que construirla", afirmó.