No + AFP lidera concentración en Plaza de Armas contra reforma previsional

La Coordinadora No + AFP realiza una concentración en el centro de Santiago, en la Plaza de Armas, para protestar contra la reforma previsional que impulsa el Gobierno, entre otras reivindicaciones.

Alrededor de 700 personas se reunieron en esta manifestación pacífica, que tendrá segunda parte, dado que la agrupación convocó a un cacerolazo para las 18:30 horas en Plaza Italia y en plazas comunales a lo largo del país.

"Estamos aquí expresándonos en la Plaza de Armas, a las 18:30 en la Plaza Italia, y en distintas plazas públicas, en Puente Alto, en Maipú, en Ñuñoa, y en todo el país, en respuesta a esta permanente política del desdén con la que el Gobierno y las distintas autoridades tratan la demanda legítima que la ciudadanía levanta", dijo el vocero de No + AFP, Luis Mesina.

"Aquí no hay espacio para el debate, no hay espacio para ejercer la democracia. Desgraciadamente se miente, se tergiversa cuando se dice que el organismo natural para debatir la ley es el Congreso: eso es falso, en el Congreso no se puede discutir porque este es un régimen cuya preeminencia sobre la ley es desmedida", añadió el dirigente social.

Mesina recalcó que "en materia de pensiones lo vimos, el Gobierno logra aprobar una reforma en el Congreso donde el eje del debate va a estar marcado por los contenidos que impuso el Gobierno y no por las grandes demandas que ha instalado el movimiento social".