Oficialismo frena la presión interna y descarta indultos a uniformados durante este fin de semana

Las directivas de Chile Vamos y del Partido Republicano descartaron que el Presidente José Antonio Kast otorgue durante este fin de semana los indultos a uniformados condenados por el 18-O, frenando así la ofensiva de parlamentarios de su propio sector que exigían hacer efectiva la promesa de campaña en el séptimo aniversario del estallido social.

Pese a que dirigentes del bloque oficialista advirtieron demoras injustificadas en la aplicación del beneficio penitenciario y apuntaron a la conmemoración de octubre como la fecha propicia para una señal presidencial, los timoneles del conglomerado optaron por postergar cualquier resolución para evitar un escenario de polarización en el orden público.

"Las próximas 48 horas no son un buen momento (para indultos), por razones obvias, porque no tiene ningún sentido el resolver una injusticia con una eventual azuzada a problemas mayores: 48 horas, 72 horas o una semana más, la verdad es que cuando se ha esperado mucho tiempo, se puede perfectamente tener en cuenta. Acá hay que ser responsables", afirmó el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella.

La Moneda enfrenta presiones interna por concretar los indultos a uniformados condenados tras el estallido social. (FOTO: ATON)

En la misma línea, el timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), diputado Guillermo Ramírez, indicó que "el Presidente de la República prometió en su campaña que iba a indultar a carabineros que en el contexto del 18 de octubre terminaron presos".

"Nosotros esperamos que cumpla con esa promesa, confiamos que lo va a hacer y que va a elegir el momento adecuado para hacerlo", aseveró el parlamentario.

Fricciones en las bases y respuesta de Interior

Pese al consenso de las directivas partidarias, las críticas internas continúan instaladas. En declaraciones a radio Agricultura, el diputado republicano Diego Vergara planteó que avanzar con los indultos otorgaría un impulso inmediato al Mandatario en las encuestas.

La postura fue compartida por el timonel del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien advirtió que soslayar este compromiso equivale a desoír al electorado que respaldó el proyecto oficialista en las urnas.

Frente a las recriminaciones de dilación, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo que "aquí no se trata de evadir ningún tema. Respecto a los indultos la posición del gobierno ha sido clara y no hay ninguna novedad que comentar".

Ante los cuestionamientos, el subsecretario Máximo Pavez afirmó que "respecto a los indultos la posición del gobierno ha sido clara". (FOTO: ATON)

"El gobierno tiene perfectamente claro cuáles son las razones que llevaron al electorado a preferir al Presidente José Antonio Kast y estamos trabajando todos los días para materializar los compromisos que se han adoptado con la ciudadanía. Los momentos para revisar eso están en la ley y están en las prerrogativas del Presidente de la República como se ha dicho de manera permanente", enfatizó la autoridad.

En paralelo al debate por las medidas de gracia, el conglomerado oficialista -integrado por Evópoli, RN, la UDI, Republicanos, el Partido Cristiano y Demócratas- firmó una declaración política en la que afirmaron que ninguna causa justifica la violencia, que el Estado de derecho no se transige y recordaron a las fuerzas políticas que respaldaron las protestas de 2019.

Asimismo, desde el Palacio de Gobierno ratificaron que no existen solicitudes de marchas autorizadas para este domingo, proyectando una jornada institucional sin alteraciones en la sede del Ejecutivo.