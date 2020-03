"No somos los ciudadanos comunes, ni siquiera los miembros de los partidos políticos, los llamados a garantizar el orden público; es el Gobierno", dijo este miércoles, en El Primer Café, el ex intendente metropolitano Claudio Orrego (DC). "Aquí se pretende decir que todos somos responsables de garantizar el orden público, (pero) no: hay un responsable número uno que se llama Gobierno de Chile y lo ha hecho mal. No ha tenido ni la inteligencia ni la capacidad de poder hacerlo, y lo dicen los propios senadores de Gobierno", agregó Orrego en alusión a Andrés Allamand. El ex alcalde también expresó su condena a todas las formas de violencia: "Es de la esencia de la democracia el derecho a manifestarse pacíficamente. En ningún lugar del mundo existe el derecho a quemar nada, a agredir a nadie o a andar tirando bombas molotov, ni a un alcalde comunista ni a un museo ni a un carabinero ni a un comercio", señaló.

