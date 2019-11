El ex intendente Claudio Orrego (DC) calificó como "de extrema gravedad" la situación de violencia que vive el país, al punto que señaló: "Nuestra democracia está en riesgo". En el contexto de la crisis, y a propósito de los hechos de vandalismo y saqueos, "se habla mucho de los narcos, las barras bravas, como si no fueran políticos, y yo creo que el narco en este país tiene un objetivo político, que es debilitar el Estado de Derecho, socavar las instituciones democráticas", señaló Orrego en El primer Café. El también ex candidato presidencial afirmó que dichos criminales están "felices" en estos momentos, "con Carabineros en el suelo, porque ¿quién va a ser ahora el sheriff del barrio? El (propio) narcotraficante".

