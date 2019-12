El ex intendente Claudio Orrego (DC) afirmó en Cooperativa que el Presidente Sebastián Piñera "se volvió a equivocar garrafalmente" al afirmar que muchos videos que dan cuenta de violaciones a los derechos humanos durante la crisis social "son falsos, filmados fuera de Chile o tergiversados". Para Orrego, el Mandatario sigue atrapado en "la tesis de la guerra y el enemigo externo poderosos", que no ha podido probar y que "se desmorona día a día", como ha ocurrido tras conocerse el polémico informe de Big Data. "Sembrar un manto de duda sobre la credibilidad de las denuncias por violaciones a los derechos humanos me parece un nuevo error del Presidente, que en esta materia no ha estado a la altura", insistió Orrego en El Primer Café.

