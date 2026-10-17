Partido Libertario: Esperamos que el Presidente anuncie indultos como señal potente para este 18-O

La diputada Paulina Muñoz, subjefa de la bancada del Partido Nacional Libertario (PNL), afirmó que desde la tienda esperan que el Presidente José Antonio Kast comience "a anunciar indultos" de uniformados condenados como "una señal potente" para conmemorar este domingo 18 de octubre, en el marco del séptimo aniversario del estallido social.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria sostuvo que "lo que nosotros esperábamos era que el Presidente empezara a anunciar indultos. Eso era una de las cosas más importantes para nosotros, sobre todo porque estamos hablando de hombres que estuvieron a la defensa de nuestra democracia y de todos los chilenos".

"Cuando un Presidente promete algo durante campaña y quiere mantener su coherencia, nosotros esperamos que lo cumpla rápidamente, porque el expresidente Gabriel Boric se demoró nueve meses para indultar a 12 delincuentes y un exfrentista", aseveró.

En ese sentido, la legisladora libertaria dijo que desde su partido "no entendemos por qué el Presidente Kast se demora tanto para indultar a quienes estuvieron al frente en uno de los momentos más difíciles de este país".

Muñoz explicó que para el PNL la fecha indicada para otorgar indultos a uniformados condenados por delitos ocurridos en el 18-O era "abril, mayo o junio, pero claramente no sucedió, y esperábamos que, en forma de una señal potente para este 18 de octubre y generar un quiebre, (el Presidente) lo hiciera".

"Lamentablemente, al parecer no va a ocurrir, a no ser que él diga lo contrario y algo cambie, pero lo veo muy difícil ya a esta altura porque él ha manifestado que no va a hacer anuncios este 18-O. No sé si va a cambiar eso de la noche a la mañana o quizás nos va a sorprender con una señal potente", puntualizó.

Cerca de 100 indultos

La diputada apuntó que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, informó que existen de alrededor de 100 solicitudes de indultos de uniformados condenados por hechos ocurridos en el estallido social y el golpe de estado.

"Nosotros pedimos en una comisión mixta en el Senado, cuando se inició el proceso de la revisión del presupuesto, solicitar saber cuántos eran los indultos. Hasta el día de hoy todavía no sabemos cuántos han sido la cantidad de indultos solicitados, así que estamos esperando también esos números", explicó.

Finalmente, la subjefa de la bancada libertaria señaló que desde su partido esperarán "hasta el final" un eventual anuncio de indultos por parte del Mandatario.