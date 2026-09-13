Rabat confirmó que hay más de 100 peticiones de indulto: "La mayoría de hechos ocurridos en 1973"

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que existen más de 100 solicitudes de indultos, la mayoría de ellos asociados a hechos ocurridos en 1973.

En conversación con el programa "Mesa Central" de T13, Rabat detalló que "solicitudes son bastantes, son más de 100. Carpetas se han ido ordenando y hay un número importante en mi escritorio también para analizar".

Sin embargo, recalcó que "no hay un plazo establecido en la ley (para revisarlos), y yo no tengo un plazo autoimpuesto, porque muchas veces lo que hay que hacer es un estudio muy cuidadoso siempre, y ese estudio tiene que llevar a una convicción, y adquirir esa convicción es siempre un proceso lento. Y esa convicción es tanto para aquellos casos en que corresponda pronunciarse afirmativa o negativamente de la solicitud".

El secretario de Estado señaló que las solicitudes "son mayoritariamente de hechos ocurridos en 1973" y que aquellos que tienen relación al estallido social son "muy pocos".

Al ser consultado si se descarta la ley de indulto general, Rabat sostuvo que "hay una ley de indulto general y una ley de amnistía. El Gobierno no está hoy día con foco en esas leyes, sino que tiene focos distintos".

En cuanto al procedimiento que se aplicará a cada petición, el titular de Justicia dijo: "Hemos conversado con el Presidente de la República (...) y vamos a respetar el caso a caso. Sobre la base de los antecedentes que nos arrojen las carpetas administrativas, se emitirá un pronunciamiento de acuerdo a la convicción".