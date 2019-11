Pese a no participar en el acuerdo, PC anuncia que se sumará al proceso constituyente

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se mostró dispuesto a participar del proceso constituyente, sin embargo, volvió a cuestionar el quórum, que quedó fijado en dos tercios para la aprobación de la nueva Constitución.

Tras restarse de las reunines que terminaron en el acuerdo transversal, el timonel del PC aseguró que el consenso alcanzado en el Congreso "es gracias a todas las protestas, las movilizaciones, a los muertos, a los heridos, a algunos que han sido torturados".

Y pese al rechazo a participar en las citas, afirmó que "nosotros a participar de todo el proceso, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para perfeccionarlo, vamos a tratar de perfeccionar, entre otras cosas, el quórum".

"Se ha producido este acuerdo tanto de partidos tanto de oposición como de Gobierno, que ha abierto las puertas y la posibilidad para cambiar la constitución, ese es un hecho que nosotros valoramos. No lo podemos negar, no podemos decir que aquí no ha pasado nada", destacó Teillier.

Sin embargo, el diputado puntualizó que "lo importante es que esto se materialice y que se materialice bien. Cuando nos dicen que el quórum para producir los cambios es de dos tercios, nosotros dijimos que esos nos parece muy alto porque le estábamos dando el poder del veto a la minoría; a un tercio sobre dos tercios".