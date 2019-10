Reunión de partidos con el Gobierno: No asistirán PC, PS y RD

El Presidente Sebastián Piñera convocó para este martes a una reunión de los distintos partidos con el Gobierno, incluidos los de la oposición, de los cuales no participarán el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS) y Revolución Democrática (RD).

Según La Moneda, se invitó a todos los partidos que desde un principio han expresado voluntad de diálogo e inicialmente no se habló del PC, aunque sí de los ex Concertación y algunos del Frente Amplio, como Comunes y RD.

Sin embargo, desde el PS y RD ya confirmaron que no participarán de la cita. En tanto, desde el PC aseguraron que la invitación se les hizo a última hora, por lo que tampoco llegarán hasta La Moneda.

Desde el Partido Socialista, informaron que la razón por la que no participarán es que no se invitó a todo el mundo. En ese sentido, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, aseguró que sus requisitos para participar del diálogo eran "primero, invitar a todos los sectores políticos, no excluir a nadie. Lamentablemente, la invitación del Gobierno fue solo parcial, no se invitó a todos".

"Y adicionalmente, invitar al mundo social. Escuchar a la sociedad civil, porque eso permite que este sea un diálogo que contribuya a buscar puntos de entendimiento para enfrentar los problemas de nuestra sociedad por el cual claman los chilenos en estos días", agregó.

Además, Elizalde aseguró que "nosotros tenemos representación parlamentaria y podemos hacer valer nuestros puntos de vista y como partido, honestamente, le estamos planteando al Gobierno nuestros puntos de vista. Pero lo que nos interesa es que los que no han tenido espacio en la mesa, sean invitados".

Elizalde agregó que "aquí no se trata que se sienten en la mesa los mismos de siempre o que se busquen las soluciones entre cuatro paredes. Aquí hay que invitar a la mesa, a quienes han estado postergados durante mucho tiempo y por eso, nos parece que es imprescindible que la invitación al diálogo sea sin exclusiones e incorporando al mundo social".

"El PS fue fundado para ser la voz de los sin voz. Hoy alzamos nuestra voz para que en este proceso de diálogo se invite a todas y todos, sin exclusiones", manifestó el senador.

"Una reunión de presidentes de partido no va a solucionar el problema"

Previamente, el diputado Gabriel Boric, del Frente Amplio, aseguró en Cooperativa que "pensar que de la misma manera como se han resuelto las cosas en Chile durante los últimos 30 años se va a resolver esta, creo que es pecar de ingenuidad. Una reunión exclusivamente de presidentes de partidos políticos no va a solucionar el problema y si los políticos seguimos haciendo exactamente lo mismo que se ha hecho hasta ahora, vamos a profundizar la crisis".

Por su parte, el presidente de la DC, Fuad Chahín, quien sí asistirá a la cita, manifestó que "estamos alerta, estamos preocupados pero lo que nos interesa hoy día es cómo nosotros buscamos una salida política que nos permita, efectivamente, que el país vuelva a la normalidad".

"Nosotros más que gabinete de unidad nacional, lo que tenemos que hacer es una agenda de unidad nacional", agregó.

La cita está se inicia a las 13:00 horas en La Moneda.