RN y DC urgen al Gobierno apurar proyectos de la agenda social

Los presidentes de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, hicieron un llamado conjunto a La Moneda para apurar los proyectos de la agenda social.

Desbordes, incluso, puso fecha al Gobierno y sostuvo que en un plazo máximo de dos semanas deben lograr un acuerdo en materia previsional.

"Las movilizaciones sociales no van a terminar si la gente no ve soluciones en serio, de fondo, a los problemas que nos han planteado. Ojalá no haya marchas, no haya necesidad de marchar, yo no he llamado ni voy a llamar a marchar, pero sí creo que la gente tiene que estar alerta y si decide hacerlo, por favor, denle un respiro a las ciudades a las Pymes, al comercio, que necesitan trabajar", sostuvo.

El timonel de RN enfatizó que "tenemos que solucionar esto y tener respuesta, al menos en la reforma previsional, en una semana, máximo dos semanas".

"Estamos disponibles para reunirnos desde hoy para que en el plazo de una semana máximo seamos capaces de demostrarle al país que no sólo en políticos, sino también en lo social, en lo que tiene que ver con la dignidad de las personas, podemos actuar con sentido de país, con sentido patriótico", agregó Chahín.

El llamado del timonel DC coincide con las conclusiones del consejo nacional de su partido, donde se solicita al Gobierno y fuerzas políticas "acordar con urgencia y plazos determinados un gran pacto por la justicia social, que permita responder a las demandas ciudadanas que aún no encuentran respuesta".

🔸Consejo Nacional del @PDC_Chile: pide a todas las fuerzas políticas dar prioridad a la #AgendaSocial, condena la violación a los DD.HH y pide renuncia de General Director de Carabineros. pic.twitter.com/sbYI1Zt2Nx — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) November 19, 2019

En medio del debate por aumentar las pensiones básicas, La Moneda admite hoy que están dispuestos a perfeccionamientos.

El Gobierno está disponible a aumentar la pensión, entregando un número de 30 a 35 por ciento de aumento, con gradualidad; y también subir el ingreso mínimo garantizado de los 350 mil pesos brutos a 380 mil ó 400 mil pesos, como pide la UDI.

Además, fuentes del Gobierno y del oficialismo señalaron a Cooperativa que dos temas más que se pueden incluir en la agenda social tienen relación con las listas de espera y ver también las propuestas de rebaja de tarifa para adultos mayores en el transporte público.

UDI: "Es urgente una mesa que sea capaz de poner las prioridades sociales"

El jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, indicó que "es urgente que en las próximas semanas se arme una mesa, ojalá al mismo estilo que se armó la mesa constitucional, que sea capaz de poner las prioridades sociales, que no se levanten de la mesa, así como se hizo hasta la madrugada del viernes pasado, hasta que no se pongan de acuerdo en temas que son tan importantes como los medicamentos, como el ingreso mínimo, como las pensiones, como una agenda de no más abusos".

"Yo no tengo ninguna duda que si hay esfuerzos que se pueden hacer, el Gobierno está en una encrucijada que no es fácil, porque tiene que ver con dónde sacan los recursos en un momento dónde la economía tampoco está en las mejores condiciones", expresó.