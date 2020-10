Senadora Rincón y el 18-O: Mi llamado es que construyamos hacia adelante, sin destrucción

La senadora Ximena Rincón (DC) hizo un llamado este domingo, día en que conmemora un año del inicio del estallido social, a que se "construya para adelante sin destrucción" y sacar lecciones tanto de lo que se ha hecho mal como de las cosas positivas que han ocurrido este último año.

"Sin lugar a dudas han sido tiempos distintos, de poner encima de la mesa la conversación, todos los errores de una construcción de un país que ha segregado, de todos los errores de las cosas que no se hicieron bien, pero también de evaluar las cosas que se han hecho bien", puntualizó la parlamentaria.

En la misma línea, la senadora indicó que este 18 de octubre es el momento para lograr un país menos desigual y descentralizar las decisiones importantes.

"Creo que el estallido social pone en el centro de nuestro debate y nuestro análisis el desafío que tenemos por delante: construir un país más equitativo, hacer que las regiones estén presentes en las decisiones", detalló Rincón.

Finalmente, la parlamentaria aseguró que "mi llamado es a que construyamos hacia adelante, sin destrucción".

Ha pasado un año desde el #EstallidoSocial que puso sobre la mesa lo que somos: un país segregado.

Por ello, esta fecha debe servirnos para reflexionar en sus causas y consecuencias, pero también nos obliga a movernos hacia mayor equidad y ello parte por una #NuevaConstitucion pic.twitter.com/degQp2ELHg — Ximena Rincón (@ximerincon) October 18, 2020

Heraldo Muñoz pidió que Piñera no realice discurso por el 18-0

Por otro lado, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, le solicitó al Presidente Sebastián Piñera que no realice un discurso conmemoró este 18 de octubre, ya que -aseguró- "él es parte del problema".

"Creo que el Presidente de la República no debiera dar un discurso, que guarde silencio en una ocasión como esta, pero si lo hace, que sea muy prudente, y que sus palabras no resulten provocadoras porque él ha sido parte del problema y, por lo tanto, un discurso del Presidente en esta ocasión a mí no me parecería, yo creo que él debe pasar en esta oportunidad", detalló el parlamentario.

Además, Muñoz indicó que "el 18 de octubre marcó la necesidad de este cambio profundo, espero que se haga lo que estamos haciendo ahora en paz, se haga con respeto al resto de los ciudadanos".