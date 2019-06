Serviu Metropolitano se querellará por destrucción de documentos durante protesta

El director del Serviu Metropolitano, César Faúndez, anunció una querella contra quienes resulten responsables de la destrucción de documentos oficiales durante la protesta del movimiento de pobladores Ukamau en las dependencias del calle Serrano.

Alrededor de las 10:00 horas de este jueves, un grupo cercano a las 300 personas pertenecientes al mencionado movimiento protestaban en las afueras del recinto por el retraso en la entrega del proyecto maestranza de Estación Central.

Según las autoridades, los manifestantes se tomaron las dependencias del Serviu Metropolitano y rompieron documentos que afectarían a postulantes a viviendas.

Faúndez indicó que "siempre hay situaciones difíciles, pero nuestra postura como Servicio es que se entreguen en octubre las viviendas", anunciando que ellos se van "a querellar y todos los que resulten responsables de estos actos esperamos que la Justicia haga su trabajo, porque esto no lo podemos aceptar".

El director del Serviu Metropolitano enfatizó que ellos no van a aceptar y "no podemos permitir que la violencia sea la forma en que se resuelvan los problemas".

"Nosotros estamos comprometidos con este proyecto y con miles y miles de familias en la Región Metropolitana", aseguró.

Ukamau se defiende: Lanzamos papel que estaba para reciclaje

Sin embargo, los manifestantes afirmaron que iban a entregar una carta solicitando que cumplan con el plazo de entrega del proyecto Maestranza, que es para octubre de este año y que ya se aplazó en una ocasión.

La vocera del movimiento Ukamau, Doris González, sostuvo que los papeles lanzados a la calle fueron los que estaban en reciclaje, algo -asegura- que le indicaron los propios funcionarios.

"Lanzaron el papel que estaba para desecho y que estaba en una caja para reciclaje, y que los mismos funcionarios dijeron 'este papel no nos sirve'. No queremos repetir escenas como ésta. Esperemos diálogo, esperemos solución, pero eso no depende sólo de nosotros", afirmó González.

Indicó que esto "también depende de la autoridad, en este caso del ministro, del director de Serviu, que se sienten y reentablemos el diálogo".

Carabineros informó que hubo cerca de 200 detenidos, 61 hombres y 138 mujeres, los que quedaron apercibidos a la espera de citación en la Fiscalía Centro Norte.